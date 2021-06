Saint-Dizier Remparts de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Animations sportives Remparts de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Animations sportives Remparts de Saint-Dizier, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Dizier. Animations sportives

du lundi 12 juillet au vendredi 30 juillet à Remparts de Saint-Dizier

Du 12 au 30 juillet, les Remparts à Saint-Dizier accueillent en permanence un espace détente au milieu du sable, une structure gonflable permettant la pratique de différentes activités sportives, des jeux en bois, des jeux géants, des mini-pédalos, des trampolines, des jeux de plage.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les remparts les pieds dans le sable Remparts de Saint-Dizier Avenue de Belle-Forêt sur Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T12:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T12:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T12:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T12:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Étiquettes évènement : Autres Lieu Remparts de Saint-Dizier Adresse Avenue de Belle-Forêt sur Marne, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Remparts de Saint-Dizier Saint-Dizier