Animations sportives Levet Levet Catégories d’Évènement: Cher

Levet

Animations sportives, 22 avril 2023, Levet Levet. Animations sportives Levet Cher

2023-04-22 – 2023-04-22 Levet

Cher Levet Sports collectifs avec petit ou gros ballon, ou sport mêlant le funambulisme et l’escalade, ceux qui sont en soifs d’apprendre seront ravis de cette après-midi découverte. Découvrez et initiez vous à ces nouvelles activités sportives comme le Tchoukball, Poullball, Slackline. Après avoir pris connaissance des consignes et des règles de jeux, faites vos équipes et lancez-vous! +33 2 48 48 01 00 PIXABAY

Levet

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Levet Cher Ville Levet Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet levet/

Animations sportives 2023-04-22 was last modified: by Animations sportives Levet 22 avril 2023 cher Levet Levet, Cher

Levet Levet Cher