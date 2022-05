Animations sportives La Loupe La Loupe Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Animations sportives La Loupe, 1 août 2022, La Loupe. Animations sportives La Loupe

2022-08-01 – 2022-08-05

La Loupe Eure-et-Loir La Loupe Animations Sportives en Milieu Rural – 19ème édition – Eté 2022 – 18 sites en Eure-et-Loir – pour les jeunes de 10 à 17 ans.

Information et inscription uniquement sur https://psaj28.wixsite.com/animete La Loupe

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE Autres Lieu La Loupe Adresse Ville La Loupe lieuville La Loupe Departement Eure-et-Loir

La Loupe La Loupe Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-loupe/

Animations sportives La Loupe 2022-08-01 was last modified: by Animations sportives La Loupe La Loupe 1 août 2022 Eure-et-Loir La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir