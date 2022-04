Animations sportives en milieu rural Berchères-les-Pierres Berchères-les-Pierres Catégories d’évènement: Berchères-les-Pierres

Berchères-les-Pierres Eure-et-Loir Berchères-les-Pierres Du 11 au 15 juillet (sauf 14 juillet) de 14h00 à 17h30 au stade de Berchères-les-Pierres :

Animations sportives en milieu rural.

Pour les jeunes de 10 à 17 ans. Ouvert à tous sur inscriptions en ligne avant le 11 juin. https://psaj28.wixsite.com/animete mairie@berchereslespierres.fr. +33 2 37 26 02 08 Du 11 au 15 juillet (sauf 14 juillet) de 14h00 à 17h30 au stade de Berchères-les-Pierres :

