ANIMATIONS SPORTIVES D’ÉTÉ : CHALLENGE AVENTURE Vitré, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Vitré.

ANIMATIONS SPORTIVES D’ÉTÉ : CHALLENGE AVENTURE 2021-07-05 – 2021-07-09

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Une semaine de défis pour remporter le premier challenge de Vitré Communauté. Faire preuve de solidarité, d’ingéniosité mais aussi de courage pour rejoindre les différents sites et gagner les épreuves ; voici ce qui attend les jeunes de 14 à 17 ans du 5 au 9 juillet. Au programme : course d’orientation, wake park, épreuves d’habilité, de force… pour, peut-être, remporter ce premier challenge de l’agglomération. Constitue d’ores et déjà ton équipe de 4 ou retrouve-nous le 5 juillet pour monter ta team. Hébergement au lycée Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne. Une information complémentaire vous sera transmise lors de la réunion de présentation afin de préciser les conditions d’accueil liées au COVID-19. Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer ou de déposer à Vitré Communauté (16 bis Bd des Rochers BP20613 – 35506 Vitré Cedex) un certificat médical datant de moins de 3 mois pour toutes activités sportives pour les non licenciés (présentation de la licence en cours) et la fiche sanitaire de liaison, téléchargeable en bas à droite. Renseignements auprès de Vitré Communauté au 02 99 74 52 61.

+33 2 99 74 52 61

Une semaine de défis pour remporter le premier challenge de Vitré Communauté. Faire preuve de solidarité, d’ingéniosité mais aussi de courage pour rejoindre les différents sites et gagner les épreuves ; voici ce qui attend les jeunes de 14 à 17 ans du 5 au 9 juillet. Au programme : course d’orientation, wake park, épreuves d’habilité, de force… pour, peut-être, remporter ce premier challenge de l’agglomération. Constitue d’ores et déjà ton équipe de 4 ou retrouve-nous le 5 juillet pour monter ta team. Hébergement au lycée Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne. Une information complémentaire vous sera transmise lors de la réunion de présentation afin de préciser les conditions d’accueil liées au COVID-19. Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer ou de déposer à Vitré Communauté (16 bis Bd des Rochers BP20613 – 35506 Vitré Cedex) un certificat médical datant de moins de 3 mois pour toutes activités sportives pour les non licenciés (présentation de la licence en cours) et la fiche sanitaire de liaison, téléchargeable en bas à droite. Renseignements auprès de Vitré Communauté au 02 99 74 52 61.

dernière mise à jour : 2021-06-10 par OT – VITRE