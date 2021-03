Bessans Bessans Bessans, Savoie Animations « Six thématiques » ! Bessans Catégories d’évènement: Bessans

Bessans Savoie Bessans L’équipe d’animations vous proposent 6 animations : Molky, Palais Breton et défi « Skis de coordination »

Intervention des pisteurs avec un atelier de recherche DVA.

Blind Test, lots à gagner.

Séance d’étirement après le ski

