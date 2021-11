Haselbourg Haselbourg Haselbourg, Moselle ANIMATIONS RÉSEAU DE LECTURE – TOURBI-ROND – COMPAGNIE MOSKA Haselbourg Haselbourg Catégories d’évènement: Haselbourg

Moselle

ANIMATIONS RÉSEAU DE LECTURE – TOURBI-ROND – COMPAGNIE MOSKA Haselbourg, 3 décembre 2021, Haselbourg. ANIMATIONS RÉSEAU DE LECTURE – TOURBI-ROND – COMPAGNIE MOSKA Haselbourg

2021-12-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-03 17:35:00 17:35:00

Haselbourg Moselle Haselbourg Vendredi 3 décembre

Salle des Fêtes Haselbourg

Tourbi-rond – Compagnie Moska

17h : spectacle inventif autour de la matière papier, des formes géométriques mêlées aux élégantes nuances du saxophone pour raconter le chemin d’un petit être en construction d’identité, le tout dans l’univers magique de Noël.

35 min – Enfants dès 1 ans – Sur inscription, Places limitées.

offert par la Département dans le cadre de Noëls de Moselle – instants magiques en bibliothèques Haselbourg

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haselbourg, Moselle Autres Lieu Haselbourg Adresse Ville Haselbourg lieuville Haselbourg