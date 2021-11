Phalsbourg Phalsbourg ANIMATIONS RÉSEAU DE LECTURE – IMPROVISATION THÉÂTRALE DE NOËL Phalsbourg Phalsbourg

2021-12-15 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-15 17:30:00 17:30:00 Médiathèque intercommunale 2 rue du Collège

Phalsbourg Moselle Improvisation théâtrale de Noël

16h30 : un spectacle dont le public est le héros ! Selon les thèmes et les inspirations des spectateurs, les comédiens feront tout pour vous faire passer un beau moment : drôle, imaginatif et inspiré !

Spectacle proposé par l’association Phalsbourg Loisirs, jeunes de l’atelier Impro et Laura Guilmet.

1h – Tout public FREE

