Phalsbourg Moselle Phalsbourg Du mardi 15 février au 31 mars Médiathèque Intercommunale Phalsbourg Exposition : « Regards de dessinateurs » – Fanny GERMAIN et ses élèves Fanny GERMAIN est professeure certifiée en ARTS PLASTIQUES, danse et histoire de l’art. Au fil des semaines et des séances de dessin, à l’atelier, le groupe s’affaire et multiplie les découvertes techniques, de médiums, d’outils et de supports variés. Les thèmes se succèdent, renouvelés et à chaque fois un programme les annonce. En ce milieu d’année, c’est avec fierté qu’ils affichent leurs avancées. Aux heures d’ouverture – Tout public mediatheque@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 63 69 https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/ free

