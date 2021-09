ANIMATIONS RENDEZ-VOUS DES SENIORS 2021 Heillecourt, 29 septembre 2021, Heillecourt.

La ville organise son premier Rendez-vous dédié aux seniors.

Pour la première fois, les 29, 30 septembre et 1er octobre, une semaine avant la Semaine bleue consacrée aux personnes âgées, la ville avec son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) proposent un événement qui leur est entièrement consacré. Durant trois jours, des activités sportives, des ateliers, des conférences-débats, des stands et expositions seront proposés par les organismes et les associations du territoire autour du bien-être, des loisirs, de l’accompagnement et de la prévention-santé.

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre : des ateliers et des conférences-débats sur inscription uniquement.

Vendredi 1er octobre : un parcours « le senior, un promeneur en quête d’informations » sera proposé dans le Parc de l’Embanie, de 14h à 17h. Entrée Libre.

Sur le parcours, les visiteurs pourront participer à un quizz, avec tirage au sort. Celui-ci permettra de comptabiliser le nombre pas et la distance parcourue.

Ce rendez-vous est ouvert aux seniors de Heillecourt et des 20 communes de la Métropole du Grand Nancy. Organisé en partenariat avec la Carsat Nord-Est, l’action le service territorial autonomie du Département et sociale AGIRC-ARCCO,différentes associations culturelles et sportives locales.

Inscriptions obligatoires aux animations : Mail : senior@mairie-heillecourt.fr tél. 06 70 77 88 50

senior@mairie-heillecourt.fr +33 6 70 77 88 50 https://www.mairie-heillecourt.fr/fr/bien-vieillir-rendez-vous-des-seniors-2021/a-venir.html

