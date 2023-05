Animations queers Centre culturel canadien, 6 juin 2023, Paris.

Le mardi 06 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour le Mois des fiertés, découvrez un courant qui se dessine depuis une dizaine d’années dans le cinéma d’animation d’auteur, celui d’une affirmation queer.

Nous assistons depuis plus d’une décennie à un nouveau courant dans le cinéma d’animation d’auteur, celui d’une affirmation queer, qui enrichit considérablement la palette des créations. Tantôt exubérantes, tantôt introspectives, toujours d’une grande franchise, les œuvres bousculent les conventions et ne sont jamais ennuyeuses ! Ce florilège de courts métrages est à l’image de cette émergence : éclaté, coloré, politique, inspirant.

En présence de Marco de Blois, conservateur et programmateur à la Cinémathèque québécoise et directeur artistique des Sommets du cinéma d’animation de Montréal, et du cinéaste montréalais Vivien Forsans.

En partenariat avec les Sommets du cinéma d’animation de Montréal et le Festival international du film d’animation d’Annecy.

Cette programmation spéciale sera reprise au Festival international du film d’animation d’Annecy le dimanche 11 juin 2023.

Au programme (65 minutes) :

Button Out! de Kathleen Mullen

Canada / 2018 / 4 mn / VO Anglais

Button Out! est un hommage animé à la propre histoire militante de la cinéaste et à l’histoire plus large des expériences LGBTQ2S+ contenues dans la collection de plus de 1200 boutons conservée à The ArQuives, les archives LGBTQ2+ du Canada à Toronto.

Happy and Gay de Lorelei Pepi

États-Unis / 2014 / 11 mn / VO Anglais ST Français

Deux couples sortent en ville pour passer une nuit festive dans ce subversif dessin animé musical queer en noir et blanc qui revisite les stéréotypes et l’homophobie des années 1930.

All Those Sensations in my Belly de Marko Djeska

Croatie-Portugal / 2020 / 13 mn / VO Croate ST Français

Pendant sa transition, Matia a du mal à trouver une relation authentique et intime avec un homme hétérosexuel.

Purpleboy d’Alexandre Siqueira

Portugal – France – Belgique / 2019 / 14 mn / VO Français

Oscar est un enfant qui germe dans le jardin de ses parents. Son corps se développe dans la terre. Personne ne connaît son sexe biologique, mais il souhaite être un garçon. Un jour, Oscar sort de terre et découvre son corps féminin. Suite à cette douloureuse découverte, obtiendra-t-il la reconnaissance de son identité qu’il désire tant ?

J’aime les filles de Diane Obomsawin

Canada / 2016 / 8 mn / VO Français

Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec franchise et candeur leurs premières histoires d’amour. Du coup de foudre à sens unique à l’attirance mutuelle, pour chacune d’entre elles, le moment de l’éveil sexuel rejoint une prise de conscience identitaire.

Le curry de poisson d’Abhishek Verma

Inde / 2017 / 12 mn / VO Hindi ST Français

Lalit, 28 ans, décide de révéler son homosexualité à ses parents. Afin que son aveu soit reçu favorablement, il cuisine le plat préféré de son père, un curry de poisson. Son père aimera-t-il ce délicieux mets ?

Au placard de Vivien Forsans

Canada / 2020 / 3 mn / VO Français

Un ado confie un secret intime à son amie, mais va vite le regretter en regardant le journal télévisé.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org

