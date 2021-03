Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Animations pour toute la famille Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Animations pour toute la famille, 20 avril 2021-20 avril 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Animations pour toute la famille 2021-04-20 14:30:00 – 2021-05-06 17:30:00

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor La mairie organise, pendant les vacances de printemps, des animations gratuites, pour toute la famille, les mardis et jeudis après-midi. Le matériel sera prêté.

Foot, badminton, volley, pétanque, palets, cerf-volant, jet de balles sur cibles, tir à l’arc, choukball…

