Tous les mardis après-midis durant les vacances d'été, le quartier des Chaillots s'anime avec des animations, jeux, spectacles pour toute la famille ! Renseignements sur le site de la Ville de Sens, la page Facebook du Centre social des Chaillots ou par mail ou téléphone. animationschaillots@mairie-sens.fr +33 3 86 65 02 94

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Rue Fénel Quartier des Chaillots Ville Sens lieuville 48.20287#3.29129