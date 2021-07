Animations pour scolaires / Levez les yeux ! Promenade urbaine à Castres Centre-ville, 17 septembre 2021, Castres.

Centre-ville, le vendredi 17 septembre à 09:30

A travers deux espaces publics emblématiques du centre-ville de Castres, le jardin de l’Évêché d’une part, la place J. Jaurès (ancienne place royale) d’autre part, les paysagistes du CAUE accompagnent les enfants dans un parcours piéton commenté pour mieux comprendre le paysage urbain et le rôle du jardinier, du paysagiste, et celui de l’architecte. La visite pourra être l’occasion de croiser par exemple les notions suivantes : **L’évolution de grands principes du jardin** : jardin italien, médiéval, mais surtout classique (formes et vocabulaire du végétal, axes et perspective, la nature enfin domestiquée, références sommaire aux grands jardins classiques que sont Versailles et Vaux le Vicomte) ; La monarchie de Louis XIV, André Le Nôtre, Mansart, les Lumières ; **L’évolution urbaine** : grands principes (comparatif entre la trame médiévale et celle d’aujourd’hui, l’évolution des besoins dans la ville) ; Dualité végétal/minéral et vocabulaire L’ordonnancement dans l’architecture et dans l’espace public, recherche des symétries **Les formes de l’eau dans la ville** (des douves aux fontaines sèches, en passant par la rivière) **Intéraction des métiers** de jardinier, paysagiste, architecte, urbanistes, le rôle de chacun dans la ville.

Sur inscription et réservation en ligne obligatoire “Les enfants du Patrimoine 2021” (places limitées)

Entre jardin historique et places actuelles. Mieux comprendre l’évolution des places et jardins, l’action de l’architecte, du paysagiste, et du jardinier sur le paysage urbain.

Centre-ville 81100 Castres Castres Tarn



