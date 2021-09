Sens Sens Sens, Yonne Animations pour l’inauguration de l’extension des jardins de l’Orangerie Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Animations pour l’inauguration de l’extension des jardins de l’Orangerie Sens, 4 septembre 2021, Sens. Animations pour l’inauguration de l’extension des jardins de l’Orangerie 2021-09-04 – 2021-09-04 Jardins de l’Orangerie 135 Rue Déportés et de la Résistance

Sens Yonne EUR Pour l’inauguration de l’extension des jardins de l’Orangerie, les Musées ainsi que les bibliothèques de Sens ont prévu de nombreuses animations pour petits et grands, en plein air. Visites et ateliers proposés par les Musées de Sens

– Visite de l’exposition « Je dessine le temps, tu peins l’instant »

– Parcours en plein air

– Atelier peinture Ateliers proposés par les bibliothèques de Sens

– Lectures pour enfants

– Espace de lecture libre tout public

– Atelier marque page floral Les échassiers « les Elfes nature » déambuleront dans la ville et dans les jardins de l’Orangerie à partir de 11 h. +33 3 86 64 46 22 https://www.musees-sens.fr/ Pour l’inauguration de l’extension des jardins de l’Orangerie, les Musées ainsi que les bibliothèques de Sens ont prévu de nombreuses animations pour petits et grands, en plein air. Visites et ateliers proposés par les Musées de Sens

– Visite de l’exposition « Je dessine le temps, tu peins l’instant »

– Parcours en plein air

– Atelier peinture Ateliers proposés par les bibliothèques de Sens

– Lectures pour enfants

– Espace de lecture libre tout public

– Atelier marque page floral Les échassiers « les Elfes nature » déambuleront dans la ville et dans les jardins de l’Orangerie à partir de 11 h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Jardins de l'Orangerie 135 Rue Déportés et de la Résistance Ville Sens lieuville 48.19767#3.28506