Animations pour les vacances de Pâques Hédé-Bazouges, 20 avril 2022, Hédé-Bazouges.

Animations pour les vacances de Pâques Maison du Canal d’Ille et Rance 12 la Madeleine Hédé-Bazouges

2022-04-20 – 2022-04-20 Maison du Canal d’Ille et Rance 12 la Madeleine

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges

Venez participer à une mini visite guidée au bord du canal et à une partie de petit batelier. Au cours de ce jeu, les enfants devront franchir les 48 écluses du Canal d’Ille et Rance sur un plateau de jeu grand format. Ils renforceront leurs acquis “du canal” en répondant aux questions et devront faire face à des défis.

A partir de 8 ans. Sur réservation.

contact@maisonducanal.bzh +33 2 99 45 48 90 http://maisonducanal.free.fr/

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 la Madeleine Hédé-Bazouges

