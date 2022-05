Animations pour les scolaires Jardin botanique de Sedan Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

le vendredi 3 juin à Jardin botanique de Sedan

Au jardin botanique, plusieurs ateliers seront proposés pour les scolaires sur le thème des jardins face au changement climatique : – L’association Renard animera un jeu grandeur nature montrant le phénomène de modification de la répartition de certaines espèces en fonction des conditions climatiques. – Le service des Espaces verts présentera les nichoirs posés au jardin, comme outils de lutte préventive contre les chenilles processionnaires. – Aux jardins familiaux (ex-jardins ouvriers), les élèves seront accueillis par des jardiniers de l’association (sous réserve). Ateliers au jardin botanique ou découverte des jardins familiaux Jardin botanique de Sedan Avenue de Verdun 08200 Sedan Sedan Ardennes

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T16:30:00

