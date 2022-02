Animations pour les enfants – vacances de février 2022 Jougne Jougne Catégories d’évènement: Doubs

Animations pour les enfants – vacances de février 2022 Jougne, 14 février 2022, Jougne.

2022-02-14 – 2022-02-25

Jougne Doubs Jougne De 9h à 17h.

Organisées par l’Île aux Enfants.

Viens t’amuser à l’Île aux Enfants !

Jeux de société / Kermesse / Ski alpin / Olympiades / Constructions géantes / Ateliers créatifs.

Tarif en fonction du quotient familial. Réservation indispensable. iae25370@orange.fr +33 3 81 49 66 19

Organisées par l'Île aux Enfants.

Viens t’amuser à l’Île aux Enfants !

Jeux de société / Kermesse / Ski alpin / Olympiades / Constructions géantes / Ateliers créatifs.

Tarif en fonction du quotient familial. Réservation indispensable.

