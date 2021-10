Animations pour les enfants – Olympiades Farfelues Jougne, 25 octobre 2021, Jougne.

Animations pour les enfants – Olympiades Farfelues 2021-10-25 09:00:00 – 2021-10-29 17:00:00

Jougne Doubs Jougne

De 9h à 17h.

Organisées par l’Île aux Enfants.

Viens t’amuser à l’Île aux Enfants et passer un bon moment avec les copains !

Au programme cette semaine : pêche à la truite, lancer de frites et de doudous, tour de Légo, baby gym et pyramide tortue, multi course en sac, ski et palmes, hyppo glouton géant ou maxi catapulte!

Tarif en fonction du quotient familial. Réservation indispensable.

iae25370@orange.fr +33 3 81 49 66 19

De 9h à 17h.

Organisées par l’Île aux Enfants.

Viens t’amuser à l’Île aux Enfants et passer un bon moment avec les copains !

Au programme cette semaine : pêche à la truite, lancer de frites et de doudous, tour de Légo, baby gym et pyramide tortue, multi course en sac, ski et palmes, hyppo glouton géant ou maxi catapulte!

Tarif en fonction du quotient familial. Réservation indispensable.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par