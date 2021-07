Belleville-en-Beaujolais Abbatiale Notre-Dame Belleville-en-Beaujolais, Rhône Animations pour les enfants dans l’Abbatiale Notre-Dame Abbatiale Notre-Dame Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

– Costumes médiévaux pour les enfants. – Jeu de piste « sur les pas d’Humbert III de Beaujeu et Alix de Savoie ». – Jeux : puzzles, coloriages pour les plus petits, livret photo collage « dessine ton église » et livret « décore un chapiteau avec des animaux fantastiques » pour les 7-10 ans. Costumes médiévaux, jeu de piste, puzzles, coloriages, livret photo-collage « dessine ton église » et « décore un chapiteau avec des animaux fantastiques ». Abbatiale Notre-Dame Place de l’église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

