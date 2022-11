[Animations pour les 8/13 ans]

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 12:00:00 Le centre social et culturel l’Archipel propose une palette d’activités à destination des 8/13 ans en décembre avant les vacances : -Samedi 3 décembre : Questions pour un champion, 14h00-18h00. -Mercredi 7 décembre : Jeux numériques, 10h00-12h00.

-Mercredi 7 décembre : Décoration du centre, 14h00-18h00. -Samedi 10 décembre : Atelier cuisine crêpes de noël, 14h00 à 18h00. -Mercredi 14 décembre : Concours de dessins, 10h00-12h00.

-Mercredi 14 décembre : Sortie ludothèque Jean Renoir, 14h00-18h00.

