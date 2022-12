[Animations pour les 8/13 ans] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Le centre social et culturel l’Archipel propose une palette d’activités à destination des 8/13 ans en décembre avant les vacances : -Mercredi 4 janvier : Théâtre, 10h-12h.

-Mercredi 4 janvier : Land Art plage de Dieppe, 14h-18h. -Samedi 7 janvier : Concours de galette des rois, 14h-18h. -Mercredi 11 janvier : Théâtre, 10h-12h.

-Mercredi 11 janvier : Personnalisation de galet, 14h-18h. -Samedi 14 janvier : Sortie skate park, 14h-18h. -Mercredi 18 janvier : Théâtre, 10h-12h.

-Mercredi 18 janvier : Jeux de rôle, 14h-18h. -Samedi 21 janvier : Création de savon et soins pour la peau, 14h-18h. -Mercredi 25 janvier : Théâtre, 10h-12h.

accueil@larchipeldieppe.fr +33 2 35 84 16 92

