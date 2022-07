Animations pour le tour de France Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Passage des coureurs à 13 h 50

Ecran géant, diverses animations sur le thème du vélo et musique de 10 h à 18 h en centre ville

Bal de 19 h 30 à 2 h au Foyer Rural

Départ de la course de couleur à 20 h 30 – en ligne https://auvergnades.hubside.fr Yssingeaux

