Animations pour le tour de France Grazac Grazac Catégories d’évènement: Grazac

Haute-Loire

Animations pour le tour de France Grazac, 16 juillet 2022, Grazac. Animations pour le tour de France

le bourg salle polyvalente Grazac Haute-Loire Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourismesalle polyvalente le bourg

2022-07-16 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-16

salle polyvalente le bourg

Grazac

Haute-Loire Grazac Haute-Loire Le tour de France passe à Grazac.

– Tombola et dégustation de viande de Haute Loire – 7h à 15h

– Saucisses, frites à 12h

– 14ème étape sur écran géant -12h à 18h30

– concours de pétanque à 14h30

– sarasson à 19 h

– feu d’artifice à 22 h

– bal à 23 h 30 +33 4 71 59 38 47 salle polyvalente le bourg Grazac

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Grazac, Haute-Loire Autres Lieu Grazac Adresse Grazac Haute-Loire Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Maison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae Tourismesalle polyvalente le bourg Ville Grazac lieuville salle polyvalente le bourg Grazac Departement Haute-Loire

Grazac Grazac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grazac/

Animations pour le tour de France Grazac 2022-07-16 was last modified: by Animations pour le tour de France Grazac Grazac 16 juillet 2022

Grazac Haute-Loire