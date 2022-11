Animations pour le Téléthon Verquières, 3 décembre 2022, Verquières.

Animations pour le Téléthon

156 Route de Saint-Andiol D29 Salle polyvalente Verquières Bouches-du-Rhne D29 156 Route de Saint-Andiol

2022-12-03 – 2022-12-03

8ème Téléthon de Verquières :



Fil rouge : Saurez-vous deviner le poids de la coucourde ? Celui ou celle qui aura l’estimation la plus proche remporte le cucurbitacée !

Tombola : Paniers garnis à gagner ! Vente des numéros auprès du bar, de l’épicerie et de la mairie.



Marrons chauds tout au long de la journée.



9h30 : Balade en vélo – 14km. Enfant à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Boisson chaude offerte à l’arrivée.

10h : Concours de coinche. Sur inscription à la mairie.

Balade en calèche et maquillage pour les enfants.

10h30 : Départ du parcours pédestre – 4km. Boisson chaude offerte à l’arrivée.

11h30 : Apéritif musical.

12h : Couscous. Achat des tickets repas à la médiathèque de 10h à 11h30 les Mardis 15, 22 et 29 Novembre et les Samedis 19 et 26 Novembre.

Pensez à amener vos assiettes et couverts !

14h : Loto. Durant l’entracte : vente de pâtisseries, Qui a trouvé le poids de la courge ?, tirage au sort de la tombola et initiation à la zumba gold.

+33 4 90 90 22 50 http://www.verquieres.com/

dernière mise à jour : 2022-11-14 par