2022-11-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-26 22:00:00 22:00:00

Bouches-du-Rhne Rognonas 9h30 : Départs devant le Centre culturel, marche avec « Un pas devant l’autre » et vélo avec « l’Avenir cycliste rognonais ».

12h : Repas sur la Place du Marché servi par l’Avenir cycliste rognonais, animé par la Chorale Sainte-Cécile et TLN dance. Vente des tickets : chez Florence et à la Boulangerie Morin.

15h : Spectacle de marionnettes pour les petits et grands à la MJC.

20h : Spectacle avec Zize 100% Marseillaise au Centre culturel. Animations pour le Téléthon à Rognonas. accueil@rognonas.fr +33 4 90 90 33 00 http://rognonas.fr/ Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

