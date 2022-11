Animations pour le Téléthon Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Vendredi 2 Décembre :

16h : Vente de crêpes et de gâteaux confectionnés par Ti’Délice So’Fruity au profit du Téléthon devant l’école maternelle organisée par la Commission Municipale des Fêtes.

18h : Concours de coinche au profit du Téléthon au Foyer Rural, Salle Ventoux organisé par ES 13.



Samedi 3 Décembre :

Foire de Noël avec tombola, vente de produits, buvette et petite restauration au profit du Téléthon.

15h : Concert de musiques sacrées à l’église de l’Assomption.

18h : Embrasement du parvis de l’église.



Dimanche 4 Décembre :

15h : Loto au profit du Téléthon à l’Espace Renaissance organisé par la Commission Municipale des Fêtes. Animations pour le Téléthon à Orgon. Orgon

