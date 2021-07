Ermenonville Ermenonville Ermenonville, Oise Animations pour la Fête Nationale Ermenonville Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

Oise

Animations pour la Fête Nationale Ermenonville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Ermenonville. Animations pour la Fête Nationale 2021-07-14 06:30:00 – 2021-07-14 15:30:00

Ermenonville Oise Ermenonville Rendez-vous à Ermenonville le jeudi 14 juillet pour une journée d’animations à l’occasion de la Fête Nationale. Au programme :

À 6h30 : un concours de pêche suivi de la remise des prix

À 12h : la cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié

À 14h30 : un concours de pétanque en doublette, sur la place de la mairie – participation : 5 €/personne. Organisé par la commune etl’association “La Fête au Village” Informations au 03 44 54 00 15 +33 3 44 54 00 15 Rendez-vous à Ermenonville le jeudi 14 juillet pour une journée d’animations à l’occasion de la Fête Nationale. Au programme :

À 6h30 : un concours de pêche suivi de la remise des prix

À 12h : la cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié

À 14h30 : un concours de pétanque en doublette, sur la place de la mairie – participation : 5 €/personne. Organisé par la commune etl’association “La Fête au Village” Informations au 03 44 54 00 15 Élise Herbette dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ermenonville, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Ermenonville Adresse Ville Ermenonville lieuville 49.12627#2.69626