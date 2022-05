Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: 65000

Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet Tarbes, 13 juillet 2022

2022-07-13 – 2022-07-13 TARBES Place de Verdun

Tarbes 65000 Venez partager une soirée estivale festive et faites le plein d’animations qui plairont autant aux petits qu’aux grands ! Au programme : – CONCERT du groupe Malaga : de 20h30 à 21h45 (si défilé militaire) et/ou de 21h30 à 1h30 sur la Place de Verdun (Formation variétés avec cuivres, danseuses et chanteuses)

– BAL MUSETTE avec l’orchestre Sud Melody : de 21h30 à 1h30 sur la Place de l’Hôtel de ville

– FEU D’ARTIFICE musicalisé de la Fête Nationale : à 23h depuis l’enceinte du Quartier Larrey face à la statue Foch

– CONCERT du groupe Malaga : de 23h30 à 1h30

