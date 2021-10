Marchésieux Marchésieux Manche, Marchésieux Animations pour enfants – Spécial légendes arthuriennes Marchésieux Marchésieux Catégories d’évènement: Manche

Animations pour enfants – Spécial légendes arthuriennes Marchésieux, 2 novembre 2021, Marchésieux. Animations pour enfants – Spécial légendes arthuriennes 2021-11-02 – 2021-11-05 Centre de loisirs 2 A le Presbytère

Nombreuses activités proposées par le centre de loisirs de Marchésieux sur le thème des légendes arthuriennes. Public : 3-11 ans. Sur inscription. Programme et informations : https://www.famillesrurales.org/marchesieux/6/accueils-de-loisirs-de-marchesieux / 06.41.53.02.09 / famillesruralesmarchus@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Manche, Marchésieux Autres Lieu Marchésieux Adresse Centre de loisirs 2 A le Presbytère Ville Marchésieux lieuville 49.18677#-1.29274