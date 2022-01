ANIMATIONS POTS DE VIN A CLISSON Clisson, 14 mai 2022, Clisson.

ANIMATIONS POTS DE VIN A CLISSON Rue des Halles Halles Clisson

2022-05-14 – 2022-05-15 Rue des Halles Halles

Clisson Loire-Atlantique

EUR Pour son 9ème marché de vigneron(ne)s en bio et en nature, Pots de Vin présentera un panel de vins vivants des Bords de Loire ert de ses affluents, de la source jusqu’à l’estuaire, de la source jusqu’au verre. Dans vos oreilles comme dans vos verres, du vin vivant au spectacle vivant (swing, rock, spectacles, lectures, animations, sérigraphie, céramique…) le Collectif Le Bouillon aime vous faire déguster dans une ambiance naturelle et engagée !

Sam 14 mai > sous les Halles

19H vernissage d’exposition à la PMU aux Villes Invisibles > vernissage exposition)

21 H Ciné plein-air du film-docu « Wine Calling » de Bruno Sauvard

22H30 Conférence gesticulée

+ bar / resto

Dim 15 mai > sous les Halles

10H – 21H Marché des vins naturels et céramistes (animations, concerts, live TV…)

Marché de vins des Bords de Loire et ses affluents. Sam: 19H vernissage d'exposition21 H Ciné plein-air du film-docu « Wine Calling » de Bruno Sauvard 22H30 Conférence gesticulée + bar / resto Dim 15 mai > sous les Halles 10H – 21H Marché des vins naturels et céramistes (animations, concerts, live)

bouilloncollectif@gmail.com http://bouillonclisson.wixsite.com/bouillon

dernière mise à jour : 2022-01-22 par