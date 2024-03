Animations potager communautaire Des petits loups aux potes âgés Potager communautaire Butry-sur-Oise, samedi 1 juin 2024.

Animations potager communautaire Des petits loups aux potes âgés 1er RDV : Samedi 1er juin à 10h30, pour les enfants de 4 à 8 ans Samedi 1 juin, 10h30, 16h00 Potager communautaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

1er RDV : Samedi 1er juin à 10h30, pour les enfants de 4 à 8 ans

TITRE : Voyage au pays des graines.

Découverte de l’étonnante diversité des graines : forme, taille, couleur…

ANIMATRICE : Dany LAUNER

2e RDV : samedi 1er juin à 16h, à partir de 5 ans

TITRE : Atelier musical

Faire de la musique avec les végétaux et les outils du potager

ANIMATEUR : Christopher BROOK

Potager communautaire 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise 95760 Val-d’Oise Île-de-France Jardin de 4 200 m² situé dans le quartier du Port aux Loups à côté de la gare. C’est un potager géré par l’association PLPA dont les membres viennent cultiver des légumes bios, partager des savoirs faire ainsi que des moments de convivialité. On y cultive de nombreuses variétés de tomates anciennes, des légumes, quelques fruits et beaucoup de bonne humeur. Les ruches quant à elles alimentent la section apiculture et fournissent un miel remarquable.

gwenuguen@gmail.com