Saint-Rambert-d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Animations pirates Jack Sparrow Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

Animations pirates Jack Sparrow Saint-Rambert-d’Albon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Rambert-d'Albon. Animations pirates Jack Sparrow 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 16:00:00 16:00:00 Autoroute A7 Aire de St rambert d’Albon 2 D – Route de l’avenir

Saint-Rambert-d’Albon Drôme Saint-Rambert-d’Albon Un bon moment détente et décompression pour les petits et les grands enfants sur le thème des pirates avec plusieurs stands de producteurs locaux et animations : structure gonflable pirate, pirates du cœur avec Jacky Depp le sosie de Johnny Deep. franck.callot@sodiplec.fr +33 4 75 31 02 20 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rambert-d'Albon Adresse Autoroute A7 Aire de St rambert d'Albon 2 D - Route de l’avenir Ville Saint-Rambert-d'Albon lieuville 45.27615#4.82896