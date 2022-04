Animations pendant les vacances Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Pendant les vacances scolaires, il se passe des choses à La Cabane ! Rendez-vous le mercredi 20 avril à 10h30, pour un conte musical pour les petites oreilles puis le samedi 23 avril à 14h30, pour des parties de jeux de sociétés en famille, à partir de 5 ans et sur inscriptions.

