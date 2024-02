Animations pêche et découverte de l’environnement: Pêche de la truite aux leurres sur l’Aulne rivière Châteauneuf-du-Faou, jeudi 25 avril 2024.

Animations pêche et découverte de l’environnement: Pêche de la truite aux leurres sur l’Aulne rivière Châteauneuf-du-Faou Finistère

La Fédération départementale de pêche du Finistère propose toute l’année un programme d’animations dédié à la pêche et aux milieux aquatiques. Il est ouvert à tous, que vous soyez mineur, majeur, résidant dans le Finistère, en vacances, de passage, centres de loisirs, pôle jeunesse, vous serez accueilli et les animateurs auront à cœur de vous faire découvrir le monde de la pêche et des milieux aquatiques !

Pêche de la truite aux leurres sur l’ Aulne rivière

Découverte de la pêche aux leurres de la truite, sur l’ Aulne rivière. Déplacement jusqu’au site avec le véhicule d’animation de la Fédération. RDV à la MPN ! A partir de 10 ans.

Les cartes de pêche seront offertes sous la forme d’un PASS pêche journalier pour les animations » Mon Premier Poisson » uniquement. Pour les animations float-tube, pêche du bord et feeder la carte de pêche obligatoire devra être acquise par les stagiaires en amont de l’animation. Vous pouvez la prendre en ligne sur cartedepeche.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 21:30:00

La maison de la pêche

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

L’événement Animations pêche et découverte de l’environnement: Pêche de la truite aux leurres sur l’Aulne rivière Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2024-02-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou