Animations pêche et découverte de l’environnement: Initiation à la pêche en float tube Châteauneuf-du-Faou, mardi 6 août 2024.

Animations pêche et découverte de l’environnement: Initiation à la pêche en float tube Châteauneuf-du-Faou Finistère

La Fédération départementale de pêche du Finistère propose toute l’année un programme d’animations dédié à la pêche et aux milieux aquatiques. Il est ouvert à tous, que vous soyez mineur, majeur, résidant dans le Finistère, en vacances, de passage, centres de loisirs, pôle jeunesse, vous serez accueilli et les animateurs auront à cœur de vous faire découvrir le monde de la pêche et des milieux aquatiques !

Initiation à la pêche en float tube:

La Fédération a acquis récemment plusieurs float tube, ainsi qu’un kayak pour l’encadrement. Vous serez formés à l’utilisation et à la pêche à partir de ces embarcations sur le Canal de Nantes à Brest. Le float tube permet d’atteindre des endroits qui ne sont pas accessibles du bord, et vous initiez à ce mode de pêche vous fera peut-être passer le cap pour pêcher embarqué ! . A partir de 12 ans.

Les cartes de pêche seront offertes sous la forme d’un PASS pêche journalier pour les animations » Mon Premier Poisson » uniquement. Pour les animations float-tube, pêche du bord et feeder la carte de pêche obligatoire devra être acquise par les stagiaires en amont de l’animation. Vous pouvez la prendre en ligne sur cartedepeche.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 09:00:00

fin : 2024-08-06 12:00:00

La maison de la pêche

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

