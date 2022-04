Animations “Pêche au bouchon” en Entre-deux-Mers Cénac, 28 avril 2022, Cénac.

Animations “Pêche au bouchon” en Entre-deux-Mers Etang des sources Allée Bernadotte Cénac

2022-04-28 – 2022-04-28 Etang des sources Allée Bernadotte

Cénac Gironde Cénac

EUR 0 0 Pour les beaux jours, Entre-deux-Mers Tourisme vous invite à des animations “Pêche au bouchon” gratuites, en partenariat avec la Fédération de Pêche de la Gironde .

Pour l’occasion, un moniteur fédéral diplômé d’État sera présent pour initier les participants et faire découvrir la pêche et les poissons d’étang.

Présentation des poissons d’eau douce, présentation du matériel de pêche, pratique de la pêche au bouchon, identification et remise à l’eau des poissons, bilan de l’animation. 7 cannes à pêche à disposition (2 participants par canne).

Tout public à partir de 6 ans.

Etang des sources Allée Bernadotte Cénac

