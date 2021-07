Strasbourg Église protestante de la Robertsau Bas-Rhin, Strasbourg Animations patrimoniales et culturelles à l’église Église protestante de la Robertsau Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Profitez de diverses animations organisées à l’église protestante de la Robertsau à l’occasion de ces journées patrimoniales. Samedi après-midi, dès 14 heures, **Gérard Krotkine** présentera les différentes facettes musicales de l’orgue. En soirée, à 20 heures, vivez **une heure musicale avec des membres de l’ensemble Volutes,** sous la direction d’Etienne Bardon : ils interprèteront le quintette avec clarinette de W.A. Mozart et le quatuor l’Empereur de J. Haydn. Dimanche après-midi, dès 16 heures, présentation de l’orgue par **Antonino Buschiazzo**.

Gratuit. Plateau à la sortie au profit de la paroisse et de Caritas Alsace.

Église protestante de la Robertsau 88 rue Boecklin, 67081 Strasbourg Strasbourg Quartier des XV Bas-Rhin

