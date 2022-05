Animations Passage du Tour de France Laruns, 21 juillet 2022, Laruns.

Animations Passage du Tour de France Laruns

2022-07-21 – 2022-07-21

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns

Animations pour le passage de la 18ème étape du Tour de France 2022: Lourdes-Autacam.

A partir de 12h :

• FAN ZONE Tour de France (Fronton de Laruns)

Retransmission de la 18eme étape LOURDES-HAUTACAM sur écran géant

Concerts :

• Groupe Esta

Le compositeur ossalois Jean-Luc Mongaugé propose des créations en béarnais sa langue maternelle, sur des mélodies aux rythmes folks ou latinos en passant par la polyphonie traditionnelle et des balades.

• Groupe CSYMPADETCOOL propose un répertoire de compositions originales plutôt rock, u avec un zeste de reggae.

•Animations enfants et ferme pédagogique – Restauration et buvette

+33 5 59 05 31 41

Laruns

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT Laruns