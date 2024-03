ANIMATIONS PÂQUES POLYGONE Montpellier, lundi 1 avril 2024.

ANIMATIONS PÂQUES POLYGONE Montpellier Hérault

Ne manquez pas les animations pour les vacances de Pâques au Polygone Montpellier !

Lundi 1er avril Ouverture exceptionnelle du centre commercial de 10h à 19h et animations de Pâques, distribution d’œufs en chocolat, ateliers créatifs, décorations dans le centre commercial.

Du 8 au 20 avril Lancement de nos nouveautés programme de fidélité De nombreuses animations et jeux autour du programme de fidélité Polygone et de nombreux cadeaux à gagner. De grandes boites représentant chaque niveau de fidélité seront installés dans le centre commercial avec des jeux et informations sur le programme de fidélité. Les clients pourront donc découvrir chaque niveau de fidélité de façon ludique et tenter de remporter des cadeaux ! .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

