Animations Panhard Concept Historique La Prénessaye, samedi 21 septembre 2024.

Le Patrimoine Automobile à La Prénessaye., ouvert aux particuliers et aux clubs toutes marques.

Samedi expositions (voitures exceptionnelles voitures à vendre oeuvres d’art ) Ventes objets et vêtements vintage animations diverses ( jeux en bois…) Conférences soiré musicale avec la Cie des Zingues.

Dimanche bénédiction des voitures et équipages à Querrien inauguration parking « René Panhard » visite expositions, des voitures et jeux divers.

Restauration sur site en salle sur inscription ou en libre sous chapiteau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

La Prénessaye 22210 Côtes-d’Armor Bretagne panhardconcepthistorique@gmail.com

