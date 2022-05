Animations paléo-métallurgiques aux Mines d’Argent des Rois Francs Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Animations paléo-métallurgiques aux Mines d'Argent des Rois Francs Melle, 13 juin 2022, Melle.
Rue du Pré du Gué Mines d'Argent des Rois Francs Melle

2022-06-13 – 2022-07-01

Melle Deux-Sèvres Melle 8.5 8.5 EUR

Animations paléo-métallurgiques Du 13 juin au 1er juillet aux Mines d'Argent des Rois Francs à Melle

Florian Tereygeol, directeur de recherche au CNRS, assisté de toute une équipe de scientifiques va présenter au public visitant les mines à cette période, les problématiques et résultats en temps réel de leurs expérimentations. Il est envisagé de travailler sur l'ensemble des métaux en usage au Moyen-Age

Ces expérimentations sont réalisées en partenariat avec la ville de Melle, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le CEA et le CNRS

Entrée nécessaire pour profiter des animations
Renseignements 05 49 29 19 54

