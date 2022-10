ANIMATIONS OCTOBRE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Montpellier

ANIMATIONS OCTOBRE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier, 19 octobre 2022, Montpellier. ANIMATIONS OCTOBRE POLYGONE MONTPELLIER

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hrault

2022-10-19 14:00:00 – 2022-10-19 18:00:00 Montpellier

Hrault Vos animations d’Octobre au Polygone de Montpellier !

Découvrez vos prochaines animations 100% gratuites pour petits et grands : Mercredi 19 octobre – 14h30 à 17h30

Animation RTS / ALORS ON DANSE – Venue exclusive de Chris Marques – Patio Fnac Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre – 14h – 19h

Animation escalade avec BOULDER LINE – Patio Fnac Mardi 25 octobre au samedi 29 Octobre – 14h – 18h

Association Médecins sans frontières – Niveau verrière espace en face de Zara Samedi 29 octobre & Mardi 1er Novembre – 14h – 18h30 Animations Halloween : Décoration citrouilles géantes, Ateliers créatifs, maquillage pour enfant, défilé mascotte, chasse à la citrouille, distribution bonbon – Patio Fnac Vos animations d’Octobre au Polygone de Montpellier !

Découvrez vos prochaines animations 100% gratuites pour petits et grands https://www.polygone.com/evenements/1708-vos-animations-d-octobre.htm Montpellier

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hrault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hrault

Montpellier Montpellier Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

ANIMATIONS OCTOBRE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier 2022-10-19 was last modified: by ANIMATIONS OCTOBRE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier Montpellier 19 octobre 2022 1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hrault Hrault montpellier

Montpellier Hrault