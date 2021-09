Orléans Sur le Fleuve Loiret, Orléans Animations nautiques Sur le Fleuve Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Animations nautiques, 22 septembre 2021, Orléans.

du mercredi 22 septembre au dimanche 26 septembre

Démonstrations de tirage de sable, de pêche, de déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile, transport d’animaux, balades… Dans le cadre du festival de Loire Sur le Fleuve quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires:

2021-09-22 au 2021-09-26, 10:00-19:00

