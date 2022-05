Animations nature & patrimoine – Alouette, gentille alouette… Saint-Coulomb, 5 juin 2022, Saint-Coulomb.

Animations nature & patrimoine – Alouette, gentille alouette… Saint-Coulomb

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb

Du littoral aux étangs intérieurs en passant par les landes et les boisements ces sorties ont pour objectifs de faire découvrir la nature et l’importante diversité des oiseaux qui peuplent ces milieux.

Ces sorties durent entre deux à trois heures et sont ouvertes à tous.

L’Ille-et-Vilaine recèle un patrimoine naturel d’une qualité et d’une diversité exceptionnelles : zones humides, tourbières, vallées, falaises, boisements, landes…

Préserver et valoriser ce patrimoine particulièrement sensible, et permettre au public d’en découvrir et apprécier les richesses, font partie des priorités du Département d’Ille-et-Vilaine.

Sortie organisée par LPO Bretagne, clôture des inscriptions la veille à 12h.

reservation35@lpo.fr http://www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

