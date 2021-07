Blois Hôtel Particulier Blois, Loir-et-Cher Animations musicales autour du chant lyrique Hôtel Particulier Blois Catégories d’évènement: Blois

Hôtel Particulier, le samedi 18 septembre à 10:00 Animation musicale proposée par le trio ANTE LUCEM. Deux chanteuses lyriques accompagnées d’une pianiste vous transporteront au fil de leurs interprétations tout au long de la journée. Hôtel Particulier 11 rue Chemonton, 41018 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

