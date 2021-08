Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire Animations musicales américaines dans le parc du château de Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Catégories d’évènement: Chavaniac-Lafayette

Haute-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Chavaniac-Lafayette

Au programme : * Ambiance country et swing avec le groupe **Bluegrass 43**, le samedi après-midi * Musiques des Années folles jouées par **Les Chats Badins**, toute la journée de dimanche _En cas de mauvais temps, les animations musicales se dérouleront sous un espace couvert._

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Clin d’œil à la forte identité franco-américaine du château de Chavaniac-Lafayette, le parc du « manoir des deux mondes » sera plongé dans l’univers musical américain. Château de Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T17:30:00

Lieu Château de Chavaniac-Lafayette Adresse Château de Chavaniac-Lafayette Ville Chavaniac-Lafayette