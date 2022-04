Animations Musée Mémorial Bloody Gulch Méautis Méautis Catégories d’évènement: Manche

Méautis

Animations Musée Mémorial Bloody Gulch Méautis, 28 mai 2022, Méautis. Animations Musée Mémorial Bloody Gulch Méautis

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-08 18:00:00 18:00:00

Méautis Manche Méautis Dans le cadre du 78e Anniversaire du Débarquement, le manoir de Donville, site historique de la bataille de Bloody Gulch vous propose plusieurs manifestations : * Camp de reconstitution « Bloody Gulch » sur plusieurs hectares avec des véhicules américains, allemands et civils. Reconstituants en tenues d’époque, épicerie de 1944 avec buvette et possibilité de déjeuner sur place.

Nombreuses démonstrations de combats avec possibilité de baptêmes de véhicules d’époque (payant). * Possibilité de louer une tente authentique d’officier de l’armée américaine pour 20 personnes (tarif sur demande). * Exposition de vélos anciens dans la cour du manoir des années 1920 aux années 1940 avec exposition d’objets de qualité. Le propriétaire de cette exposition unique en France vous accompagnera dans votre visite et vous fera partager sa passion dévorante pour les vélos anciens (payant). * Ecole d’autrefois et animations. Une école de 1944 sera installée dans la charreterie du manoir de Donville où chacun pourra apprendre à écrire à l’encre de Chine et apprendre ses leçons (payant). * Le 4 juin à 9h, convoi et exposition de véhicules allemands Informations pratiques :

Parking gratuit et toilettes à disposition.

Le contenu de ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des participants et de la situation sanitaire. Dans le cadre du 78e Anniversaire du Débarquement, le manoir de Donville, site historique de la bataille de Bloody Gulch vous propose plusieurs manifestations : * Camp de reconstitution « Bloody Gulch » sur plusieurs hectares avec des véhicules… +33 2 33 42 03 22 https://museebloodygulch.com/ Dans le cadre du 78e Anniversaire du Débarquement, le manoir de Donville, site historique de la bataille de Bloody Gulch vous propose plusieurs manifestations : * Camp de reconstitution « Bloody Gulch » sur plusieurs hectares avec des véhicules américains, allemands et civils. Reconstituants en tenues d’époque, épicerie de 1944 avec buvette et possibilité de déjeuner sur place.

Nombreuses démonstrations de combats avec possibilité de baptêmes de véhicules d’époque (payant). * Possibilité de louer une tente authentique d’officier de l’armée américaine pour 20 personnes (tarif sur demande). * Exposition de vélos anciens dans la cour du manoir des années 1920 aux années 1940 avec exposition d’objets de qualité. Le propriétaire de cette exposition unique en France vous accompagnera dans votre visite et vous fera partager sa passion dévorante pour les vélos anciens (payant). * Ecole d’autrefois et animations. Une école de 1944 sera installée dans la charreterie du manoir de Donville où chacun pourra apprendre à écrire à l’encre de Chine et apprendre ses leçons (payant). * Le 4 juin à 9h, convoi et exposition de véhicules allemands Informations pratiques :

Parking gratuit et toilettes à disposition.

Le contenu de ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des participants et de la situation sanitaire. Méautis

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Méautis Autres Lieu Méautis Adresse Ville Méautis lieuville Méautis Departement Manche

Méautis Méautis Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meautis/

Animations Musée Mémorial Bloody Gulch Méautis 2022-05-28 was last modified: by Animations Musée Mémorial Bloody Gulch Méautis Méautis 28 mai 2022 manche Méautis

Méautis Manche