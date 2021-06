Animations mérovingiennes à Marle Marle, 12 juin 2021-12 juin 2021, Marle.

Animations mérovingiennes à Marle 2021-06-12 – 2021-06-12

Marle 02250 Marle

2 Amoureux de l’Histoire et de l’archéologie, plongez au cœur des Temps Barbares, venez visiter le Musée et son parc archéologique et revivre le quotidien d’une petite communauté villageoise de paysans-guerriers des VI-VIIe siècles !

RV sur le site du Musée les 12 et 13/06 de 14h à 19h !

+33 3 23 24 01 33 http://museedestempsbarbares.fr/

Amoureux de l’Histoire et de l’archéologie, plongez au cœur des Temps Barbares, venez visiter le Musée et son parc archéologique et revivre le quotidien d’une petite communauté villageoise de paysans-guerriers des VI-VIIe siècles !

RV sur le site du Musée les 12 et 13/06 de 14h à 19h !

OT du Pays de Laon