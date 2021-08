Ottmarsheim Église Saint-Pierre et Saint-Paul Haut-Rhin, Ottmarsheim Animations médiévales : textiles et calligraphies au Moyen Âge Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ottmarsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Participez à des animations sur l’histoire du textile au Moyen Âge et à une démonstration de calligraphie médiévale. M. Galéa vous proposera un atelier pédagogique sur l’histoire du textile au Moyen Âge. La calligraphie médiévale vous sera expliquée par M. Rebellato (à l’intérieur du Point Information Tourisme). Enfin, un atelier de démonstration de fabrication de flûtes en os, corne et sureau sera animé par M. Talma.

Gratuit. Entrée libre.

